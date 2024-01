Protest Wolnych Polaków w Głogowie. Zanieśli trumnę demokracji pod biuro poselskie. FOTO, WIDEO

Na wiecu przemówił m.in. poseł Wojciech Zubowski z PiS.

– Każdy nowy rząd ma prawo do tego, żeby wprowadzić swoje nowe zasady. Ale pod warunkiem, że są to zmiany wprowadzane zgodnie z prawem - a nie prawem siły. A w tym momencie mamy do czynienia ze zmianami wprowadzanymi tylko i wyłącznie prawem siły. Muszą być wprowadzane zgodnie z konstytucją i ustawami, a nie na podstawie uchwał sejmowych. Nie może być tak, że najpierw się działa, a potem bezskutecznie szuka podstawy prawnej – mówił poseł.