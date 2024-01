KGHM nie ustalił jeszcze lokalizacji dla budowy małej modułowej elektrowni jądrowej. Ale padły nazwy dwóch gmin

Małe modułowe elektrownie jądrowe. Co to jest?

Pojawiły się nazwy dwóch wielkopolskich gmin

W uzyskanej decyzji zasadniczej wydanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska pojawiły się dwie gminy z województwa wielkopolskiego (Lubasz i Wieleń) , ale to nie przesądza o realizacji inwestycji właśnie tam.

Inne potencjalne miejsca wciąż możliwe

Jak informuje KGHM, wydana na rzecz spółki decyzja zasadnicza pozwala jedynie na rozpoczęcie działań zmierzających do przygotowania procesu inwestycyjno-budowlanego na terenie dwóch wskazanych gmin.

SMR to obiecująca technologia rozwijana od lat na całym świecie, mająca szereg zalet w stosunku do dużych reaktorów jądrowych, m.in.: krótszy czas budowy, możliwość produkcji modułów, czyli poszczególnych reaktorów jądrowych w fabryce i dostarczania ich na miejsce eksploatacji z wykorzystaniem transportu kolejowego lub wodnego, bezpieczeństwo bazujące na systemach pasywnych, gwarantujące bezpieczne wyłączenie reaktora w razie awarii, bez ingerencji operatora, dostępności zasilania elektrycznego czy awaryjnego dostarczania wody chłodzącej, bardzo małe strefy bezpieczeństwa o promieniu rzędu kilkuset metrów, co oznacza brak wpływu elektrowni na pobliskie zabudowania.