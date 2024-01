Piękny pałac w Bronowie niedaleko Góry czeka na nowe życie. W pakiecie jest spora działka, park i staw

Bronów. Pałac z parkiem i stawem w pakiecie

Jeśli ktoś marzy o własnym pałacu na dużej działce ze stawem to obiekt z Bronowa jest idealny. Zespół pałacowy w Bronowie to atrakcyjna oferta dla osób szukających wyjątkowego miejsca do życia, albo na inwestycję. Za rozważeniem zakupu przemawia też cena, która nie zwala z nóg.

Zobacz, ile kosztuje pałac w Bronowie

Pałac w Bronowie

Wybudowany w XIX wieku pałac ma powierzchnię 1800 mkw i stoi na ogromnej, bo liczącej 4,16 ha działce.

Obiekt ma dwie kondygnacyjny, jest całkowicie podpiwniczony, z użytkowym poddaszem.

W okresie powojennym w pałacu działa szkoła rolnicza, a także szkoła podstawowa. Na parterze i piętrze pałacu znajdowały się kiedyś klasy, a na poddaszu działał internat.

Obiekt jest w dobrym stanie i był użytkowany do 2003 roku. Potem trafił w prywatne ręce.