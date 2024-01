Ferie z głogowską „Zimą w Twierdzy” 2024 za nami. Jedna z atrakcji przyciągnęła rekorodową liczbę zwiedzających!

Akcja „Zima w Twierdzy” co roku przyciąga wielu miłośników odkrywania lokalnej historii i zwiedzania miejsc, które na co dzień nie są dostępne. Tak było także podczas tegorocznej edycji, choć prawdziwy rekord padł podczas wieczornego zwiedzania podziemnego szpitala przy PANS. Na zaproszenie prezydenta miasta, który osobiście oprowadzał po obiekcie odpowiedziało ponad pół tysiąca osób. Tego samego dnia spora grupa zwiedzających przeszła do fosy miejskiej i dalej przez udrożnioną niedawno tzw. Poterną, czyli przejściem łączącym niegdyś fosę z wnętrzem twierdzy.

