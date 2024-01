Pszczoły łączą pokolenia. Spotkanie pszczelarzy z seniorami z Głogowa. ZDJĘCIA

W ramach cotygodniowych zajęć Klubu Seniora działającego przy głogowskim Maydayu, w tą środę bywalców klubu odwiedzili nietypowi goście. Byli to przedstawiciele Pasieki Dziadka Tolka z Przemkowa, którzy opowiedzieli zebranym o pszczołach, miodzie, jego zdrowotnych właściwościach ale też o pracy pszczelarza. Podobne prelekcje prowadzone są często wśród dzieci i młodzieży, ale i u starszych cieszą się dużym zainteresowaniem, co udowadniały liczne pytania do gości.

– Zajęcia nadają się zarówno dla dzieci jak i seniorów. Dla wszystkim, bo pszczoły łączą pokolenia – mówi Paweł Krawczonek z Pasieki Dziadka Tolka.

Pan Paweł sam wie o tym najlepiej, bo pasję do pszczelarstwa przekazał mu właśnie jego dziadek - od którego imienia wzięła się nazwa pasieki prowadzonej przez jego wnuka. I choć sam dziadek Tolek już nie żyje od 2001, to żyje jego pasja i miłość do pszczół przekazane zostały wnukom oraz jego uczniom. Dziadek pana Pawła pszczołami zaczął się zajmować w latach 50-tych. ubiegłego wieku i był wtedy prekursorem pszczelarstwa w regionie Przemkowa. Pełnił tam funkcję prezesa tamtejszego Związku Pszczelarskiego.