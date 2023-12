Święty Mikołaj wspiął się na wieżę ratuszową w Głogowie. Zawiesił na niej czapkę Mikołaja. WIDEO

1 grudnia, w piątek, spoglądając na wieżę ratuszową w Głogowie, można było zobaczyć wspinającego się na nią Świętego Mikołaja. Co tam się działo?

– Dzieje się to, co każdego roku od około 20 lat o tej porze, czyli wieszanie czapki Świętego Mikołaja. To świetna tradycja związana z takim elementem nawiązującym do patrona naszego miasta, czyli Świętego Mikołaja. Czapkę widać z daleka na najwyższym obiekcie w mieście, wieży ratuszowej. To ogromna płachta materiału, która musi być umieszczona na wieży przez specjalistów, odpowiednią techniką. To nie jest prosta sprawa, dlatego tutaj specjaliści alpiniści się tym zajmują. Myślę, że jest to fajny element, który wyróżnia nasze miasto od innych. Promuje nasze miasto, no i wszyscy przejeżdżający przez Głogów zwracają na to uwagę. Powoduje to, że zgłębiają informacje, dlaczego ta czapka, skąd się wzięła i w ten sposób dowiadują się, że patronem Głogowa jest Święty Mikołaj – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.