Głogowscy studenci zaprezentowali swoją pracę. Pierwsza taka konferencja w PANS. WIDEO

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie zorganizowała pierwszą konferencję, podczas której swoje prace naukowe i przemyślenia prezentowali sami studenci uczelni.

Organizatorzy już teraz myślą o przyszłości i kolejnych takich konferencjach, zachęcając kolejnych studentów do udziału.

– Potencjał uczelni jest naprawdę dużo, dużo większy, ale ponieważ jest to pierwsza konferencja, więc mamy nadzieję, że właśnie te apetyty studentów będą rosły. My jesteśmy jako organizatorzy bardzo dumni z tych pierwszych wystąpień. Widzimy, że studenci mają taką naturalną umiejętność prezentowania własnych badań naukowych, czy przemyśleń. Z przyjemnością się tego słucha i z przyjemnością widzi się, że jest to oparte o warsztat metodologiczny, związany właśnie z badaniami naukowymi, ale też i chęć zaprezentowania tych swoich osiągnięć. To pierwszy krok do kolejnych badań i do kolejnych sukcesów – mówi Dorota Milecka, dyrektor Instytutu Medycznego PANS.