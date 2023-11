Dziś Dzień Pamięci Ofiar Wypadków w Pracy w KGHM. Siedem lat temu doszło do tragedii

29 listopada przypada 7. rocznica tragicznego wypadku, do którego doszło w Zakładach Górniczych Rudna. W tamtym dniu pod ziemią zginęło ośmiu górników, a kolejnych 21 zostało rannych. Było to najtragiczniejsze zdarzenie w dziejach KGHM.

Tragiczny wypadek w KGHM z 2016 roku

To był wtorek. Była około 21.10. W tym czasie na oddziale G-23 kopalni ZG Rudna doszło do silnego wstrząsu na głębokości około 1100 metrów. Odczuli go mieszkańcy całego regionu. Nic dziwnego, bo w górniczej skali była to tzw. ósemka. Niemal od razu w sieci zaczęły pojawiać się liczne komentarze. Oczy całej okolicy skierowały się ku kopalniom KGHM. W regionie górniczym każdy wstrząs automatycznie wywołuje niepokój. Tym razem był uzasadniony.