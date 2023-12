Barbórka 2023 w KGHM. Podczas centralnych uroczystosci wyróżniono 60 osób. Był też Pochód Lisa Majora i skok przez skórę

Życzenia i podziękowania górnikom złożył też Tomasz Zdzikot, prezes KGHM.

– Nie wierzmy i nie dajmy się przekonać, że górnictwo to schyłkowa gałąź przemysłu. Górnictwo na całym świecie to znakomity biznes, który generuje wysokie stopy zwrotu, rozwija się, w którym ludzie zarabiają godne pieniądze. Bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne naszego kraju to jest w dużej mierze także zasługa KGHM - to jest wasza zasługa Koleżanki i Koledzy Górnicy – za to nasz kraj powinien i jest Wam wdzięczny. Chciałem Wam podziękować za cały rok, życzyć abyście w pracy każdego dnia odnajdywali satysfakcję, żebyście mieli marzenia zarówno zawodowe i jak i prywatne. Życzę żeby w życiu prywatnym i zawodowym otaczała Was i Wasze rodziny patronka górniczego stanu Św. Barbara. Niech żyje nam górniczy stan! Szczęść Boże! – powiedział.