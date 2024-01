Obyło się bez sądowej wojny. Gmina nalicza wyższy podatek za pałac w Szczepowie, a detektyw Krzysztof Rutkowski go płaci

Równo rok temu gmina podjęła decyzję o podniesieniu o 100 procent wymiaru podatku od powierzchni zabytkowych budynków, i to naliczeniem aż od 2016 roku. Wówczas znany detektyw stanowczo się z tym nie zgadzał i zapowiadał sądową wojnę z urzędem.

- Jeśli gmina wyda taką decyzję, to pójdę z nimi do sądu! Przedstawię dokumenty, że zabezpieczenia pałacu były zrobione i odwołam się od decyzji wójta – mówił nam w lutym ubiegłego roku przed pałacem w Szczepowie. - Nie mamy żadnych zaległości podatkowych. Wymyślanie, by naliczać go za poprzednie lata to jakiś nonsens. Mogę się ewentualnie zgodzić na wyższy wymiar od tego roku, ale nie wstecz. Rozumiem, że gmina szuka pieniędzy i ma milionera Rutkowskiego do wyczyszczenia – komentował decyzje gminy.