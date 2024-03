Bracia Jarosław i Łukasz G. z Nielubi zostali skazani na kary więzienia. Odpowiadali za składowiska niebezpiecznych odpadów

W Sądzie Okręgowym w Legnicy zapadł wyrok w trwającej kilka lat sprawie dotyczącej nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów w Jakubowie oraz Głogowie. Sąd podtrzymał w większości decyzje, które blisko rok temu zapadły w Sądzie Rejonowym w Głogowie.

Przed sądem stanęli m.in. bracia Jarosław i Łukasz G. z Nielubi.

Jarosław G. został uznany winnym siedmiu przestępstw przeciwko środowisku. Miał on kierować sprowadzaniem i gromadzeniem odpadów na prywatnej działce koło kopalnianego szybu w Jakubowie a także na drugiej przy ul. Południowej w Głogowie.

Decyzją sądu został skazany na 6 lat pozbawienia wolności. Jarosław G. musi zapłacić za każde przestępstwo nawiązki po 50 tys. zł na Fundusz Ochrony Środowiska oraz naprawić szkody. Oznacza to, że jest zobowiązany do przekazania: