Lesław Golba, wójt gminy Jerzmanowa nie kandyduje na kolejną kadencję. Odniósł się też do plotek na jego temat

Na tę decyzję obecny Lesław Golba długo kazał czekać mieszkańcom gminy Jerzmanowa. Dziś, tj. 20 lutego, na zwołanej konferencji przed urzędem ogłosił, że nie będzie się starał o kolejną kadencję.

- Podjąłem decyzję, i to nie tydzień temu, ale już dawno temu. I to odpowiedni moment, by ją ogłosić. Chociaż mogłem jeszcze na jedną kadencję startować to nie będę kandydował na kolejną kadencję na urząd wójta gminy Jerzmanowa – powiedział po długim wstępie, zawierającym listę sukcesów gminy za jego urzędowania. - Myślę, że wiele się złożyło na to, ale podjąłem tę decyzję z myślą o tym, żeby podjąć też kolejne wyzwania. Nie ukrywam, że to też kwestie rodzinne – dodał.