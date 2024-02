Czy na dworcu PKP w Głogowie pojawi się wreszcie napis "Dworzec kolejowy"?

– Żyjmy i dajmy żyć innym. Rozumiem przywracanie zabytkowego wyglądu, ale nie przesadzajmy z tym, że nie można nic do niego dodać. Napis "dworzec kolejowy"

jest tam potrzebny i tyle. Kiedyś na placu 1000-lecia zaczepili mnie ludzie pytając o to, gdzie jest dworzec. My w Głogowie może to wiemy, ale ludzie spoza miasta ewidentnie mogą mieć problemy z jego znalezieniem. Brak oznaczenia budynku wprowadza tylko zamieszanie – mówi nam pan Tomasz, który zadzwonił w sprawie dworca do naszej redakcji.