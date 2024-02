Dalkowska fundacja ratuje okna w zabytkowym pałacu. Gmina Gaworzyce wsparła to dzieło dotacją

Dotacja z Gminy Gaworzyce wystarczy na 20 unikatowych okien

Prace pod ścisłym nadzorem konserwatorskim

- Każde okno składa się z dwóch podwójnie szkolnych kwater. Górna kwatera podzielona jest szprosami na 20 mniejszych szyb. Łącznie w pałacu są 44 okna w stylu angielskim co daje sumę 880 takich małych szybek. Nie zazdrościmy tym, którzy myli te okna – śmieje się Anna Gomułka, prezes fundacji.

Jak wyjaśnia, dawniej stosowane było tzw. szkło lane - była to technika formowania szkła, polegająca m. in. na bezpośrednim wylewaniu masy szklanej na płaską powierzchnię. Przez to tafla okna nie jest idealnie gładka, widać falowanie. Anna Gomułka podkreśla, że było to ogromnym walorem pałacu w Dalkowie, bo szyby nie sprawiały efektu lustrzanego odbicia. Patrząc na budynek było widać delikatne załamania światła, co nadawało głębi w postrzeganiu pałacu.

- W praktyce konserwatorskiej coraz częściej restauratorzy skłaniają się ku temu, by zachować stare szkło, mimo że nie jest ono tak idealne, gładkie i błyszczące jakie mogłoby być nowe. My również chcemy zachować jak najwięcej z pierwotnej substancji okien. Zapisana w nich historia jest ich największym atutem i sprawia, że możemy myślami wędrować lata wstecz, wyobrażając sobie co widzieli poprzedni właściciele pałacu spoglądając przez te okna, o czym myśleli i co czuli... ­– dodaje Anna Gomułka.

Warto zaznaczyć, że jesienią 2023 r. przedstawiciele Fundacji z Dalkowa mieli okazję zaprezentować architekturę XVI-wiecznego pałacu w trakcie międzynarodowego seminarium na temat zabytkowej stolarki okiennej. Wydarzenie to odbyło się na jednym z wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i organizowane było przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Centrum Architektury Drewnianej.