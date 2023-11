Pałac w Sieroszowicach czeka na nowego właściciela. Obiekt wyceniono na 2,5 mln zł. Zobaczcie zdjęcia

- Pałac jest w nie najlepszym stanie, bo spalona przez pożar część dachu nie jest do dzisiaj odbudowana – mówi nam inspektor Adam Kwiecień z legnickiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. - Staramy się przeprowadzić kontrolę obiektu, ale właściciel nie stawia się na wyznaczone terminy. W tym roku podejmiemy kolejną, trzecią już próbę wejścia do pałacu. Jeśli i tym razem ten pan się nie pojawi, to na początku przyszłego roku będzie wszczęcie procedury w sprawie nałożenia na niego kary administracyjnej. Dodam jednak, że każdy zabytek, jak i jego właściciel to zawsze indywidualna sprawa – zaznacza inspektor.