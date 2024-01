Obwodnica Głogowa. Są wstępne szacunki dotyczące powierzchni terenów do wywłaszczenia pod inwestycję

W pierwszym kwartale tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma podpisać umowę na realizację tego zadania. Przypomnijmy, że przetarg na wyłonienie wykonawcy został ogłoszony w sierpniu 2023 r. Wpłynęło 9 ofert, a wszystkie poniżej zakładanej kwoty. Od października GDDKiA analizuje oferty w celu wyłonienia wykonawcy. Jak się dowiedzieliśmy, decyzja o wyborze wykonawcy ma zapaść jeszcze w styczniu.

Z szacunkowych wyliczeń GDDKiA wynika, że powierzchnia gruntów do wywłaszczenia pod obwodnicę Głogowa zajmuje ok. 2,04 kilometra kwadratowego, z czego szacowane za odszkodowaniem to ok. 1,42 kilometra kwadratowego. Dodajmy, że grunty za odszkodowaniem to grunty prywatne oraz jednostek samorządów terytorialnych.