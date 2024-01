Kolejne nowe bloki TBS oddane. Najemcy odebrali klucze do lokali przy ul. Folwarcznej w Głogowie. Zobaczcie, jak wyglądają mieszkania

Kolejne bloki Towarzystwa Budownictwa Społecznego gotowe do zasiedlenia. W poniedziałek, 15 stycznia przekazano klucze do nowych mieszkań przy ul. Folwarcznej na osiedlu Żarków. W budynku powstało 48 lokali mieszkalnych:

Oba obiekty posiadają windy, a mieszkania na 2 i 3 kondygnacji mają balkony. Z kolei z pokoju dziennego mieszkań na parterze można wyjść bezpośrednio na zewnątrz, na ogródek.

TBS wybudował klasyczne rozkładowe mieszkania dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi oraz osób starszych i niepełnosprawnych.

Budynki swoją formą nawiązują do dotychczasowej zabudowy tego miejsca tj. budynków koszarowych pruskich i była wydawana przez konserwatora zabytków decyzja konserwatorska.

- Inwestycja to 20 i pół mln złotych, z czego 4 miliony to środki z budżetu miasta. Rozwijamy TBS, bo to tutaj jest największa kolejka osób oczekujących – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa. - Odpowiadamy na to zapotrzebowanie i jeszcze w tym roku oddamy kolejne 48 mieszkań w dwóch blokach i jeszcze w tym roku ruszamy z budową kolejnych 40 mieszkań w dwóch blokach.