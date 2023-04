Kolejne podwyżki ogrzewania w Głogowie! I to wysokie! SM Nadodrze zgłasza sprzeciw

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy podnosi stawki. Z dniem 1 kwietnia 2023 opłata za podgrzanie wody ma wynosić 26,01 złotych brutto za 1 metr sześcienny dla całych zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze z wyłączeniem budynku przy ul. Strzeleckiej 1, 1A, 3, dla którego opłata wynosić będzie 26,75 złotych brutto za 1 metr sześcienny wody.

Stawki za ciepło mieszkańców Głogowa podnosi też Energetyka Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa KGHM, która poinformowała o tym SM Nadodrze.

SM Nadodrze na razie nie informuje o wysokości podwyżek, które czekają mieszkańców miasta. Ale, że będą, i to bardzo odczuwalne, jest pewne, tyle że od przyszłego sezonu. Więcej informacji mamy uzyskać po świętach.

Dodajmy, że w stosunku do kwietnia ubiegłego roku, koszty ogrzewania w kwietniu tego roku są wyższe o ok. 100 proc.