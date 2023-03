SM Nadodrze nie godzi się na drastyczne podwyżki ciepła. Prosi głogowian o podpisanie petycji

SM „Nadodrze” dołączyła do ogólnopolskiej akcji w sprawie drastycznych podwyżek cen ciepła. Przypomniano, że Przedsiębiorstwo Energetyczne tylko w 2022 roku, w okresie od stycznia do sierpnia, podniosło cenę zakupu i dostawy energii o ponad 60 proc.

- Uwzględniając okres od 01. 07.2021 r. ten wzrost przekracza do sierpnia 2022 r. 85 proc. ceny za GJ. Zaproponowana forma pomocy w postaci średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą sprowadziła się w naszym przypadku do 5 proc. obniżki kosztu produkcji ciepła bez przesyłu, a ustawa po nowelizacji dopuszcza dalszy wzrost cen o 40 proc. w stosunku do poziomu kosztów na dzień 30 września 2022 r. Dla mieszkańców Głogowa oznacza to możliwość następnego, drastycznego wzrostu kosztów ogrzewania co potwierdza opublikowana w dniu 22 lutego 2023 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 – czytamy w komunikacie wydanym przez SM.