Zabytkowy dwór koło Rudnej świeci dawnym blaskiem. Jest teraz domem dla dziewięciu rodzin

Barokowy dwór z połowy XIX wieku w Nieszczycach koło Rudnej został wyremontowany. Zrobiła to gmina, która wydała na ten cel ponad 3,5 mln zł. W sumie jest tam dziewięć mieszkań komunalnych. Mieszkańcy otrzymali klucze już w październiku 2021.

Prace na obiekcie były prowadzone od dawna. Gmina Rudna oddała do użytku mieszkania komunalne w pierwszym możliwym terminie. Równolegle prowadzone były dalsze prace, które właśnie ostatecznie udało się zakończyć.

– Zachowaliśmy niezwykłe walory estetyczne i zabytkowe tego miejsca, przywracając mu dawny blask. Co równie istotne odrestaurowany dwór zaadaptowaliśmy na mieszkania komunalne. To dziewięć lokali o powierzchni od 30 do 79 metrów kwadratowych. Dzisiaj to miejsce służy nie tylko pasjonatom zabytków i historii, ale przede wszystkim mieszkańcom naszej gminy – mówi Adrian Wołkowski, wójt Gminy Rudna.