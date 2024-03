Aż 72 procent kopciuchów w Głogowie wciąż czeka na wymianę. Termin mija w lipcu

Tylko do końca czerwca na Dolnym Śląsku będzie można jeszcze używać pieców starych generacji na paliwa stałe. Według przyjętej kilka lat temu uchwały Sejmiku Dolnego Śląska, od 1 lipca 2024 roku ich używanie będzie zakazane. Użytkownicy mieli na ich wymianę kilka lat, a wiele samorządów oferowało dofinansowanie na taki cel. Niestety, choć terminy zbliża się nieubłaganie - wiele osób wciąż nie wymieniło tzw "kopciuchów".

Widać to doskonale w Głogowie. Choć większość budynków w mieście ogrzewana jest z sieci miejskiej, to w całym Głogowie używane są 972 piece na paliwa stałe. Zaledwie niewielka część została już wymieniona na urządzenia nowych generacji. Jak poinformowano nas w głogowskim ratuszu, do wymiany na terenie miasta pozostało około 700 pieców, czyli blisko 72 procent całości takich urządzeń używanych w Głogowie.