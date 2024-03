Nad Jeziorem Sławskim będzie nowa, całoroczna kawiarnia Cafe Hawana Sława. Zobaczcie, jaka piękna! Wiemy, kiedy otwarcie!

Rodzeństwo ze Sławy stawia Cafe Hawanę

- Lodziarnię odkupiliśmy rok temu od dobrych znajomych, którzy ją zakładali. Zależało im, by trafiła w dobre ręce – mówi nam Magdalena Kłossowska, która przepracowała w tym miejscu 9 lat, a jej brat 4. - Uczyliśmy się tych wszystkich receptur, by zachować dawne smaki lodów.

Klimatyczny lokal zamiast budki z lodami

Nowi właściciele zapragnęli zamienić PRL-elowski jeszcze budyneczek w piękną, całoroczną kawiarnię i właśnie to realizują. Choć na razie w miejscu, gdzie ma ona stanąć jest tylko dziura w ziemi, tuż po Wielkanocy roboty mają ruszyć pełną parą. W sumie Cafe Hawana Sława ma mieć 180 mkw powierzchni, a do tego około 50-metrowy taras na piętrze. Klimatyczne wnętrza zostały zaprojektowane przez KRESKA. STUDIO PROJEKTOWANIA WNĘTRZ. Cały front zostanie przeszklony, a dolna część lokalu wraz z toaletą dla klientów będzie dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Dla najmłodszych znajdzie się kącik zabaw z mini lodziarnią. W lokalu zawiśnie też duży projektor, by można oglądać m.in. mecze czy inne ważne wydarzenia. Kawiarnia będzie organizować koncerty, spotkania i rodzinne uroczystości.