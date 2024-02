Kolejne pieniądze dla działkowców z Głogowa. Spory Fundusz Działkowca na 2024 rok

– To niewielkie, ale jak mówią działkowcy ważne dla nich wsparcie. Na działkach wypoczywa od kilku do nawet kilkunastu tysięcy głogowian. Fundusz spotkał się z dobrym odbiorem wśród działkowców - mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Na co więc szły przyznawane w ramach funduszu pieniądze. Dzięki nim ogrodowa infrastruktura rozbudowywana była chociażby przez takie zadania jak: wykonanie ogrodzenia, gospodarka wodna ogrodów czy modernizację domu działkowca.

Blisko 450 tys. na Fundusz Działkowca przez poprzednie lata

W poprzednich latach każdego roku było to około 100 tys. zł, z wyjątkiem pierwszego funduszu w 2018 r - kiedy to 50 tys. zł trafiło do ROD Konwalia.