Szukasz pracy? Famaba w Głogowie rekrutuje. Zobacz aktualne oferty pracy w zakładzie

Famaba Głogów szuka pracowników - kogo potrzebuje?

Czym zajmuje się E-Towers Famaba?

Skąd nazwa Famaba?

Dawna Famaba, a dziś E-Towers Famaba to jeden z największych oraz najstarszych pracodawców w regionie. Jej początki sięgają XIX wieku, kiedy działalność rozpoczęła stocznia rzeczna. To było jeszcze, gdy ziemie te znajdowały się w rękach niemieckich. Po II wojnie światowej zakłady zostały niemal całkowicie zniszczone. Ruszyła ich odbudowa, gdy w 1946 roku powstała Głogowska Stocznia Rzeczna.

Pod koniec lat 50. zaczęła też produkować sprzęt budowlany i wydobywczy. I to właśnie za sprawą tego pierwszego, w roku 1976 nadano jej nową nazwą - Fabryka Maszyn Budowlanych, którą w skrócie nazywano Famabą. Ta nazwa, w nieco zmienionej formie funkcjonuje do dziś.

Gdzie leży Famaba?

Dla większości głogowian to żadna tajemnica, bo Famaba to jedna z najbardziej znanych lokalnych fabryk. Oficjalny adres Famaby to ul. Portowa 1, choć większość osób kojarzy ją bardziej z ulicą Rudnowską, z której to wjeżdża się na parking przy fabryce.

Zobacz ogłoszenia o pracę w Famabie w naszej galerii: