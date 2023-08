Kopalnia zapłaci podatek wcześniej? WSA podtrzymało decyzję wójta z Grębocic

We wtorek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu odbyło się posiedzenie dotyczące sprawy podatku, jaki KGHM będzie płacił gminie Grębocice za użytkowanie szybu kopalni GG-1 w Kwielicach. Wójt podjął decyzję, że kopalnia będzie musiała odprowadzać podatek od 1 stycznia 2023 roku, a miedziowa spółka odwołała się od niej. Zdaniem KGHM, podatek powinien być płacony od 2027 roku - zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie.

Zakłady Górnicze Rudna odwołały się od tej decyzji na początku roku, czego efektem było właśnie posiedzenie zwołane we wrocławskim WSA. 29 sierpnia sąd wydał postanowienie w tej sprawie.

– Sąd przyznał racje naszej gminie i utrzymał naszą interpretację – mówi wójt Roman Jabłoński.

Samorządowiec nie kryje zadowolenia z wyroku WSA. Dla Grębocic taka decyzja to spory zastrzyk finansowy związany z podatkiem. Rocznie to ponad 6 milionów złotych. W 2023 budżet całej gminy wynosi nieco ponad 79 mln. Kwota podatku od nowego szybu to więc prawie 8 procent całego obecnego budżetu gminy.

Wyrok w tej sprawie jest jednak nieprawomocny. Gmina czeka teraz na decyzję KGHM w sprawie ewentualnego odwołania. Jeśli spółka się na to zdecyduje, sprawa trafi do wyższej instancji.