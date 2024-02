Będzie nowa droga wojewódzka i rondo przy wylocie na Sławę. Wielkie inwestycje pod Głogowem

– Co ważne, robimy to wszystko ponad podziałami światopoglądowymi czy politycznymi. Współpraca LSSE i samorządów jest wręcz wzorcowa – podkreślał Przemysław Bożek. – Z oczywistych względów nie mogę powiedzieć nic o inwestorach, ale tym regionem interesują się w perspektywie kolejnych lat i powstania strefy światowi giganci. Mogę z pełną świadomością przyznać to, co mówił pan prezydent. Następne lata zdecydowanie będą należały do aglomeracji głogowskiej. To ogromna szansa dla całego regionu.