Głogów: Startuj po zdrowie, czyli wakacyjna akcja dla całych rodzin. Pierwsze atrakcje w środę, 13 lipca!

Już w środę, 13 lipca od godz. 16 na Bulwarze Nadodrzańskim rusza darmowa, wakacyjna akcja promująca ruch i zdrowy tryb życia. Zaplanowano cztery spotkania z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Będzie się można wspinać po ściankach, pokonywać tor przeszkód i zaliczyć triathlon na sucho oraz pięciobój.

- Istotą naszego życia jest ruch i zdrowie odżywianie się – mówi Jurek Górski, współorganizator projektu. - Naszym celem jest wzbudzić jak największe zainteresowanie aktywnością ruchową, która jest prosta i wykonalna przez wszystkich. Szczególnie zachęcić do tego rodziców, by razem z dziećmi bawili się na sportowo w domu, w ogródku, kiedy tylko mają na to czas.