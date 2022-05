Stachuriada znów na polanie w Grochowicach! Impreza wraca po dwóch latach przerwy

W czerwcu zapraszają na Stachuriadę

Rozbij namiot na grochowickiej polanie

Wiedźmia Górka to wyjątkowe gospodarstwo agroturystyczne, które powstało w Grochowicach pod Głogowem. Oferuje nie tylko odpoczynek przy zwierzętach gospodarskich, ale też wyprawy do lasu, warsztaty…

Czekają na zgłoszenia do Przeglądu Piosenki Poetyckiej

Organizatorzy tegorocznej Stachuriady ogłosili już zapisy do Przeglądu Piosenki Poetyckiej. Do 13 czerwca organizatorzy czekają na zgłoszenia i przesłanie próbek twórczości uczestników przeglądu. Do 20 czerwca ogłoszone zostaną wyniki i lista osób, które zakwalifikowały się do udziału w finale. Ten odbędzie się natomiast 24 czerwca na polanie w Grochowicach.