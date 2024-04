Głogów. Prokuratura bada nagłą śmierć młodego mężczyzny. Tuż przed tragedią szukał pomocy na SOR i u lekarza rodzinnego. Zmarł w domu

Głogowska prokuratura wyjaśnia, czy nie doszło do nieprawidłowo udzielonej pomocy medycznej przez lekarzy, które to mogło skutkować śmiercią mieszkańca powiatu głogowskiego.

Tragedia rozegrała się 16 marca w podgłogowskiej wsi. Do 39-latka wezwano pogotowie ratunkowe. Niestety, mimo podjęcia działań medycznych, na pomoc dla mężczyzny było już za późno. Z powodu nagłej śmierci, oględziny przeprowadził prokurator.

- Została podjęta decyzja o zabezpieczeniu zwłok, wszczęliśmy postępowanie o nieumyślne spowodowanie śmierci i zleciliśmy wykonanie sekcji – informuje zastępca Prokuratora Rejonowego Marcin Knurowski.