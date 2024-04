Uczniowie ZSSiB w Głogowie w Grecji. Uczyli się i zwiedzali Kacper Chudzik

Grupa uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie wyjechała w kwietniu na wyjazd do Grecji w ramach programu Erasmus+. Była to dla nich okazja zarówno do poszerzania wiedzy, jak i poznawania kultury śródziemnomorskiego kraju.