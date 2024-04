Tak się jeździ na turbinowym rondzie w Głogowie! Film z błędami kierowców podbija sieć, a w Polkowicach będą się na nim uczyć

W Polkowicach od połowy kwietnia działa nowe rondo. Za blisko 5 mln zł zbudowano je na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i alei Józefa Piłsudskiego oraz ulicy Kardynała Bolesława Kominka. Przez turbinowe rondo można już przejechać we wszystkich kierunkach, ale ponieważ to pierwsze tego typu skrzyżowanie w mieście, kierowcom zalecana jest ostrożność.

Stąd pomysł gminy, by wspólnie z polkowicką policją rozwinąć akcję informacyjną, szczególnie w mediach społecznościowych zasad prawidłowego poruszania się po rondzie turbinowym.

- Zapewne ułatwi to jazdę kierowcom, bo mieliśmy już od nich sygnały, że nie zawsze te zasady są dla wszystkich oczywiste – informuje Roman Tomczak, rzecznik urzędu gminy.