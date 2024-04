Prawnik wyjaśnia: Jak przygotować się do sprawy spadkowej?

Udając się do adwokata lub radcy prawnego w celu zlecenia zastępowania w postępowaniu spadkowym należy odpowiednio się przygotować. W dzisiejszym artykule omówimy przygotowanie do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Po śmierci spadkodawcy jego bliscy dążą do uregulowania praw przysługujących im do spadku. W tym celu spadkobiercy ustawowi i testamentowi mogą udać się do notariusza celem sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym spadkodawcy. Chcąc sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza wszyscy spadkobiercy muszą stawić się w jednym czasie w kancelarii notarialnej. Problem pojawia się wtedy, gdy nie jest to możliwe np. z uwagi na stałe zamieszkanie jednego lub kilku spadkobierców za granicą. Wtedy zasadnym jest złożenie wniosku do sądu spadku o stwierdzenie nabycia spadku. W przypadku postępowania spadkowego przed sądem jego uczestnicy (spadkobiercy) nie mają obowiązku stawiennictwa na rozprawie.