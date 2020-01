Prawnik wyjaśnia: Wydziedziczenie i przepisy z nim związane

Uporczywym niedopełnieniem obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy, oraz uporczywym postępowaniem w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego będącymi podstawami wydziedziczenia jest długotrwałe lub wielokrotne zaniedbywanie potrzeb materialnych i emocjonalnych spadkobiercy, co oznacza, że zachowanie uprawnionego musi być obiektywnie naganne. Do najbardziej typowych przykładów niedopełniania obowiązków należy zaliczyć brak osobistej troski czy zainteresowania chorym spadkodawcą oraz zerwanie kontaktów z nim. Wskazuje się, że podtrzymywanie więzi jest jednym z podstawowych obowiązków rodzinnych, a więc jej brak świadczy o niedopełnianiu tego obowiązku. Z drugiej strony podkreśla się jednak, iż nie może być mowy o zawinieniu spadkobiercy (a tym samym brak rzeczywistej podstawy jego wydziedziczenia), jeżeli nieutrzymywanie relacji ze spadkodawcą wynika z postępowania tego ostatniego – spadkodawcy (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2019 r., I ACa 211/19, LEX nr 2726794). Fakty, które stały się podstawą wydziedziczenia muszą być zgodne z rzeczywistością. Wydziedziczenie jest bezskuteczne, jeżeli w rzeczywistości nie istniała przyczyna, która stanowiła podstawę wydziedziczenia. Zachowanie spadkobiercy musi być również obiektywnie naganne. Nie wystarcza, by było ono karygodne w oczach spadkodawcy.

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku musi wynikać z treści testamentu. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 listopada 2017 r., VI ACa 1018/16, LEX nr 2538283 wskazał, że wydziedziczenie pozostaje nieskuteczne, jeżeli jego przyczyna nie wynika z treści testamentu - nawet gdyby w rzeczywistości przyczyna wydziedziczenia zachodziła, w związku z czym przyjmuje się, że spadkodawca winien opisać w testamencie przykłady konkretnych zachowań uprawnionego do zachowku, które wypełniałyby ustawowe przesłanki, nie jest zaś wystarczające posłużenie się ogólnymi sformułowaniami, bez wskazania konkretnych zachowań lub rodzaju obowiązków. Przyczyna wydziedziczenia powinna więc zostać w testamencie skonkretyzowana, sprecyzowana, jednoznacznie sformułowana i opisana. Nie może być przyjmowana w sposób dorozumiany, wbrew treści testamentu, z pominięciem tej treści, a także nie może zostać ustalona jako realnie istniejąca w razie braku odpowiedniej dyspozycji testamentu. Wydziedziczenie powinno być skonkretyzowane podmiotowo, a więc obejmować wskazanie konkretnej osoby, co do której tożsamości nie ma żadnych wątpliwości, co nie oznacza, że ma być to wskazanie imienia i nazwiska.