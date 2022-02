Prawnik wyjaśnia: Rejestr spadkowy. Czym jest i czemu służy?

Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która w przeważającej części weszła w życie z dniem 8 września 2016 r. wprowadzono Rejestr Spadkowy. Jest to publiczny rejestr prowadzony przez Krajową Radę Notarialną, w którym ujawniane są informacje na temat orzeczeń sądowych i dokumentów notarialnych potwierdzających prawa do spadku.

Rejestr Spadkowy początkowo nie obejmował europejskiego poświadczenia dziedziczenia, które w polskim prawie zaczęło występować dopiero od dnia 17 sierpnia 2015 r. Europejskie poświadczenie dziedziczenia jest, obok postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku oraz aktu poświadczenia dziedziczenia, aktem służącym do wykazywania praw danego podmiotu do spadku. Europejskie poświadczenie dziedziczenia jest honorowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. – o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, został rozszerzony zakres Rejestru Spadkowego na europejskie poświadczenie dziedziczenia.