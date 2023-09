Taryfa będzie niższa, a miasto dopłaci do rachunków. Będzie taniej za ciepło w Głogowie

Podczas czwartkowej konferencji prasowej zwołanej w głogowskim ratuszu KGHM ogłosił, że do Urzędu Regulacji Energetyki trafił wniosek o obniżenie stawek za ciepło dla mieszkańców Głogowa. Ma ona zacząć obowiązywać od października i, co ważne, nie wzrosnąć od stycznia.

– Uwzględniliśmy zmianę cen gazu na światowych rynkach, wartość uprawnień do emisji CO2 i, przede wszystkim, sytuację mieszkańców. To pozwoliło nam na obniżenie stawki za ciepło w Głogowie o blisko 20 procent. Wierzymy, że będzie to odczuwalna zmiana dla przeszło 20 tys. gospodarstw domowych w Głogowie. Pozwoli ona mieszkańcom na poczucie spokoju i przewidywalności sytuacji – mówi Piotr Chęciński, dyrektor komunikacji korporacyjnej KGHM Polska Miedź S.A.