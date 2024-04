Chodziliście do „ekonoma" w Głogowie? Zobaczcie koniecznie! Mamy zdjęcia ze szkoły, nawet sprzed 60 lat! Może ktoś się na nich znajdzie!

Jeśli chodziłaś do głogowskiego „ekonoma" koniecznie zobacz naszą galerię. Zdjęć jest naprawdę wiele! Najstarsze z nich pochodzą z końca lat 50. ubiegłego wieku. Sporo zdjęć jest wręcz unikatowych, które znaleźliśmy w starych, szkolnych kronikach. Są też i młodsze roczniki, te z lat 90. ubiegłego wieku. Galeria to doskonała okazja, powspominać swoją szkołę, kolegów i nauczycieli.

Nieco historii ZSE w Głogowie

Szkoła powstała w 1956 r. (po oddzieleniu się od Zespołu Szkół Mechanicznych) jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Początkowo mieściła się w budynku przy ulicy Jedności Robotniczej 38 (dzisiejszy budynek warsztatów szkolnych). Pierwsze nauczane zawody to: stolarz-okuwacz i ślusarz wyposażeń kadłubów, co wskazuje że początkowo była to szkoła męska. Przy szkole został od razu utworzony internat – w tym samym budynku.