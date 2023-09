Dzieci z gminy Kotla wyjechały na zieloną szkołę do Rewala

W sumie 36 uczniów z gminy Kotla wyruszyło na tegoroczną zieloną szkołę do Rewala, gdzie czeka na nich sporo atrakcji. Dzieci zakwaterowano w ośrodku wczasowych, w którym do ich dyspozycji są: basen kryty z ciepłą wodą i jacuzzi, stoły do ping-ponga, boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, sala dyskotekowa, kawiarnia z lodami i słodkościami, dużo terenu zielonego z placem zabaw.

Zdjęcia z dnia wyjazdu: