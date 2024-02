Medialne informacje dotyczące Żelaznego Mostu niepokoją wójta gminy Rudna. Żąda wyjaśnień od KGHM

Adrian Wołkowski, wójt Gminy Rudna wysłał do dyrektora Zakładu Hydrotechnicznego pismo żądając wyjaśnień na temat bezpieczeństwa zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most. Pytania, które zostały wysłane także do zarządu KGHM są efektem medialnych doniesień dotyczących kłopotów miedziowej spółki z wodami podziemnymi mającymi zalewać kopalnię Polkowice – Sieroszowice.

Wójt obawia się o bezpieczeństwo mieszkańców

Żelazny Most widać z kosmosu

Zbiornik „Żelazny Most” koło Polkowic to największy w Europie zbiornik odpadów poflotacyjnych. Widać go nawet z kosmosu. Jest to jedyne miejsce składowania odpadów z flotacji dla wszystkich polskich kopalń z Zagłębia Miedziowego. Tym samym jest ono kluczowym ogniwem w produkcji koncentratu miedziowego. Bez niego wytwarzanie surowca byłoby niemożliwe. Rocznie składuje się tu od 20 do 26 mln ton odpadów z flotacji.

Zbiornik Żelazny Most funkcjonuje od 1977 roku. W 2019 roku rozpoczęła się jego rozbudowa zbiornika. Pod koniec 2021 roku oddano do użytku „Kwaterę Południową".