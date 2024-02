Wysoka Odra w Głogowie. Ławki na Placu Festynowym znalazły się pod wodą

Dolny Śląsk. Prognoza pogody na poniedziałek, 19 lutego

W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W dzień zachmurzenie duże i całkowite, po południu miejscami większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

Prognoza pogody na wtorek, 20 lutego

Zachmurzenie duże. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura od 0°C do 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni.

Prognoza na środę, 21 lutego

Zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowy. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 0°C do 1°C. Wiatr dość silny i silny, 30-45 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i południowy.