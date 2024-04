Wkrótce do granicy z Czechami dojedziemy malowniczą trasą S3. Podróżujący będą mieć piękne widoki. Kiedy otwarcie ostatniego odcinka?

To jedna z ładniejszych takich tras w Polsce

Wiadukty, most, dwa tunele, a dookoła widoki na górskie szczyty – tak wygląda ostatni, dolnośląski odcinek S3 między Bolkowem a Kamienną Górą. Niebawem będziemy po nim jeździć. Kiedy koniec prac?

Na dolnośląskim odcinku S3 Bolków – Kamienna Góra, trwają ostatnie prace budowlane. Jak informuje GDDKiA, poziom ich zaawansowania wynosi już 93 procent.

Trasa na tym etapie budowana jest w przekroju drogi dwujezdniowej o długości 16 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstają też dwa dwunawowe tunele drogowe. Po oddaniu do użytku 16 kilometrów drogi ekspresowej Dolny Śląsk będzie miał piękną trasę do granicy z Czechami. Po stronie południowych sąsiadów planowane jest przedłużenie drogi aż do Pragi.

Najdłuższy, wydrążony w skale tunel drogowy w kraju

Na odcinku Bolków - Kamienna Droga wydrążono gigantyczny tunel TS-26. Ma długości ok. 2300 m i znajduje się między miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice. To najdłuższy pozamiejski tunel drogowy w Polsce

Drugi krótszy - TS-32, o długości ok. 320 m, wydrążono niedaleko miejscowości Gostków.

Odcinek, którego wartość kontraktu wynosi ponad 1,5 mld zł, stanowi fragment drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka (granica państwa). Przewidywany czas ukończenia robót to 12 lipca 2024 roku.

Trzykilometrowy odcinek od węzła Lubawka do granicy państwa jest już gotowy, jednak zostanie on udostępniony kierowcom dopiero po zakończeniu prac na odcinku drogi czeskiej stronie. Jak zapowiada czeska administracja drogowa ma to nastąpić w 2025 roku.

Cała S3 gotowa w tym roku?

Prace trwają też na Pomorzu Zachodnim, gdzie budowany jest ostatni, brakujący etap tej drogi między Świnoujściem i Dargobądzem, którego długość wynosi blisko 17 km. Roboty mają być skończone w drugim kwartale 2024 r. Oznacza to, że w te wakacje głogowianie pojadą do Świnoujścia bez drogowych utrudnień.

S3 to droga ekspresowa łącząca Bałtyk z pograniczem polsko-czeskim. Jej długość to 470 kilometrów. Trasa łączy miasta: Świnoujście,

Szczecin,

Gorzów Wielkopolski,

Zieloną Górę,

Legnicę,

Jawor,

Bolków,

Kamienną Górę,

Lubawkę.

Wideo Strefa Biznesu: Czterodniowy tydzień pracy w tej kadencji Sejmu