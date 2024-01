KGHM. Szyb GG-1 w Kwielicach otrzyma imię prof. Józefa Zwierzyckiego

Ważna postać dla Polskiej Miedzi

Związki prof. Józefa Zwierzyckiego (1888 – 1961) z Polską Miedzią ogromne. Po zakończeniu wojny pracował i odnawiał Uniwersytet Wrocławski, gdzie był jednym z twórców Instytutu Nauk Geologicznych, a jednocześnie wykładał na krakowskiej AGH. Zajmował się badaniem geologii Ziem Odzyskanych. To właśnie prof. Zwierzycki wysunął koncepcję występowania złóż miedzi na obszarze przedsudeckim. W lipcu 1954 na naradzie Centralnego Urzędu Geologicznego zaproponował rozpoczęcie wierceń w tych okolicach. Jak się okazało, teza postawiona przez profesora Zwierzyckiego była trafna, gdyż we wskazanym miejscu złoża miedzi Jan Wyżykowski.

Pół roku temu oficjalnie oddano GG-1 w Kwielicach

Pod koniec czerwca 2023 roku KGHM oficjalnie otworzyło szyb GG-1 w Kwielicach. Został on połączony podziemnymi chodnikami z kopalną Rudna. Jest to 31. szyb miedziowej spółki. Ma on głębokość 1348 metrów i jest najgłębszym miejscem w Polsce, do którego może zjechać człowiek.