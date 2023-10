Medale i nagrody prezydenta Głogowa dla nauczycieli i pracowników oświaty. Lista nagrodznych. Dużo zdjęć

Głogowscy nauczyciele i pracownicy oświaty świętowali Dzień Edukacji Narodowej. We wtorek, 10 października, w sali widowiskowej MOK ci najbardziej zasłużeni odebrali medale i nagrody prezydenta miasta.

- To duże wydarzenie, cieszące się ogromnym zainteresowaniem, także ze względu na koncert,„Musicale Świata", który jest dedykowany pracownikom naszej oświaty – powiedział prezydent miasta Rafael Rokaszewicz. - Jest to nasze podziękowanie za codzienną pracę nauczycieli, ale i pracowników obsługi. A to przecież odpowiedzialna praca. Wysyłając dzieci do przedszkoli i szkół powierzamy je w bezpieczne ręce, kształtujące często przyszłość naszych pociech.