Absolwenci głogowskiej „siódemki” spotkali się w murach swojej szkoły. Zobaczcie zdjęcia

- Jak się przedstawiają to ich rozpoznaję. O, ten wysoki to Wiesiek. Mam nawet jego zeszyt z podstawówki, bo pisał bardzo ładne wypracowania. Z kolei Gembarski chodził do szkoły muzycznej, a Stasiak grał na trąbce – wspomina Aniela Magier. - Do dziś mam jeszcze zeszyty uczniów ósmych klas, których prosiłam, żeby napisali opinię o mnie. I dobrą i złą, bez wyciągania konsekwencji. W jednym z nich uczeń napisał: mogłaby pani częściej chodzić do fryzjera – śmieje się emerytowana nauczycielka. - Ale też wypisywali, że jestem straszna osa i piła. Młodzież była cudowna. Miałam dobrych rodziców, dobre dzieci i miałam szczęście do mądrych uczniów.