Dzięki internetowym quizom i zabawom będą uczyć o nadodrzańskiej przyrodzie

– Ekoodra.pl to nowo powstała Platforma Edukacyjna dedykowana dla dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturalnego Krainy Łęgów Odrzańskich. Forma opracowania Platformy edukacyjnej w postaci, quizów, e -learningów ma na celu zachęcanie do zdobywania i poszerzania wiedzy przez dzieci, młodzież oraz wszystkich pasjonatów przyrody i ekologii. Serdecznie zachęcamy do jej odwiedzania – mówi Karolina Mietlińska, zaangażowana w stworzenie projektu.