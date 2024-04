Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach wręczyła dyplomy magistra inżyniera

– Studia są bardzo ciekawe – mówi Justyna Żołnierczyk, absolwentka UJW, inżynier górnictwa i geologii. – Jest to model praktyczny studiów czyli połączenie praktyki i wiedzy. Tej wiedzy, której nam brakowało. Pracuję w kopalni Polkowice-Sieroszowice w dziale technologii górniczej w związku z tym ta wiedza a jest mi niezbędna w codziennej pracy. Jestem osobą, która chętnie zdobywa nowa wiedzę, chcę poszerzać swoje horyzonty. Sześciokrotnie, na siedem semestrów, otrzymałam stypendium KGHM. Mówi się, że górnictwo i geologia nie jest dziedziną do wyuczenia się, jest to sztuka górnicza, na którą składa się wiele umiejętności, jest to olbrzymie spektrum wiedzy. Temu trzeba poświęcić wiele czasu. To musi być pasja.