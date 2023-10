Przebudowa Neptuna nad Odrą w Głogowie ma się zakończyć w tym roku. Będzie tam wypożyczalnia kajaków, rowerów, a także pokoje dla turystów

- To nie tylko przywrócenie do dawnej świetności obiektu, ale będzie tam wypożyczalnia kajaków i rowerów, na piętrze wielofunkcyjna sala z kuchnią, a na górze pokoje dla turystów. Planujemy też przystań dla kajaków i małych łodzi. Co ważne, przy Neptunie będą się także krzyżować szalki komunikacyjne, czyli Odra, ścieżki rowerowe i co ważne, biegnące tuż obok tory kolejowe – mówił podczas wizytowania placu budowy prezydent miasta Rafael Rokaszewicz przypominając, że inwestycja w Neptunie jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 9 mln zł.