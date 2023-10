Na placu przed kolegiatą za dwa lata ma stanąć pomnik Bolesława Chrobrego. Będzie też skwer i ścieżka edukacyjna

- Nie wyobrażam sobie, by pomnik stanął w innym miejscu, niż na historycznym Ostrowie Tumskim. Myślę, że opieka merytoryczna dyrektora muzeum Waldemara Hasa będzie dopełnieniem tego przedsięwzięcia – mówił Przemysław Bożek, który zaznaczył, że pomysł przedsięwzięcia jest taki, by to nie był tylko pomnik. Ale żeby był skwer Bolesława Chrobrego, a także ścieżka historyczna. W ten sposób część terenu przy kolegiacie byłaby zagospodarowana. - Tysiąc lat od koronacji pierwszego króla Polski będzie duża sprawa dla całego kraju, a to co się zadzieje w Głogowie za dwa lata będzie ważnym historycznym wydarzeniem dla miasta i regionu – dodał.