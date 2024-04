SP 7 w Głogowie ma 50 lat. Na jubileusz szkoły przyjechał jej sławny absolwent aktor Sebastian Stankiewicz

Zaproszenie przyjął m.in. pochodzący z Głogowa aktor Sebastian Stankiewicz, także absolwent „siódemki”.

- Bardzo miło wspominam swoją podstawówkę. To w niej stawiałem swoje pierwsze kroki aktorskie. Dostawałem teksty i występowałem na galach. Była pierwsza trema, pierwsze konkursy recytatorskie – wspominał przed galą. - Stałem też na bramce w drużynie. To były super czasy! Potem byłem w Chrobrym Głogów, w młodszych i starszych trampkarzach. Dziś, będąc tu jestem niesamowicie wzruszony, to dla mnie wielki zaszczyt. Cieszę się, że będzie moja wychowawczyni, pani Regina Zawadzka. I że jestem w Głogowie, w moim mieście, w którym się wychowałem, i które kocham.