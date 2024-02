Jutro Dzień Kota. Czy to zwierzę dla każdego? Pytamy specjalistki od tych zwierząt. WIDEO

Problem kotów wychodzących od dawna rozgrzewa dyskusje w środowisku miłośników tych zwierząt. Zwolenników wypuszczania kotów z domu i przeciwników takiego zachowania dzieli niemalże linia frontu. Czy da się odpowiedzieć na pytanie: koty wychodzące czy nie?

– Bezpieczniejsze dla kota jest pozostać w domu. Natomiast nie będę ukrywać, że ilość bodźców, jakie dostaje mały drapieżnik w swoim środowisku, w którym żyje, jest bardzo trudna do przeniesienia do domu. Jest niezwykle trudno tyle zajęć, tyle atrakcji sprawić kotów w domu, żeby on rzeczywiście czuł się w pełni zaspokojony - jeśli chodzi na przykład o swój instynkt łowiecki. Dlatego też oczywiście, że bezpieczniej jest dla kota w domu. Unikamy chorób zakaźnych, zwierzę jest bezpieczne, zwierzę jest zawsze nakarmione, zwierzę też jest pod naszą kontrolą, jeśli chodzi o jego zdrowie. Oczywiście zapewniamy mu też odpowiednią dozę zabawy, bo to jest coś, o czym często zapominamy, że kot potrzebuje bardzo dużo zabawy, która zastępuje polowanie i to musimy mu zapewnić w domu. Natomiast to, co on dostaje w środowisku naturalnym, czyli tam, gdzie poluje taki kot wychodzący i kot wolno żyjący - to jest naprawdę ogromna ilość różnorodnych bodźców, ale i niebezpieczeństw – dodaje Karolina Telwikas.