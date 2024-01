Kto je pokocha? Psy i koty gotowe do adopcji. One czekają w głogowskim schronisku. Zobacz zdjęcia opisami

Jak dojechać do schroniska?

Psy i koty z miejskiego schroniska we Wróblinie Głogowskim czekają na adopcję. Zwierzęta są w różnym wieku, ale niemal wszystkie gotowe na nowy dom. Obecnie przebywa tam blisko 80 psów i 30 kotów.

- Zapraszamy do schroniska na spacery. Cieszy to, że nie ustaje zainteresowanie adopcją, bo tylko w styczniu nowy dom znalazło 10 naszych psów – mówi Mariusz Ślufarski ze schroniska.

Trzeba pamiętać, że pierwszym krokiem do adopcji zwierzaka ze schroniska, jest wizyta w tym miejscu, by zapoznać się ze zwierzakami. Pracownicy bądź wolontariusze schroniska przeprowadzą wywiad, w trakcie którego zbiorą niezbędne informacje do wybrania dla najlepszego zwierzaka.